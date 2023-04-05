دنيا سمير غانم ورامي رضوان يصلان لحضور جنازة والد دينا الشربيني

وصل الإعلامي رامي رضوان، وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، قبل قليل، لحضور جنازة والد الفنانة دينا الشربيني، المقامة بمسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس.

جنازة والد دينا الشربيني

وحضر منذ قليل الفنانين ريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وحسن أبو الرووس، وصبار مبارك.

وفاة والد دينا الشربيني

وصل منذ قليل جثمان والد الفنانة دينا الشربيني، مسجد المشير طنطاوى، بمنطقة التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة عليه.