«التموين»: الدواجن البرازيلي المجمدة تخضع لكشف طبي قبل طرحها بالأسواق

طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين الراغبين في شراء الدواجن البرازيلي المجمدة من معارض «أهلا رمضان» أو من فروع المجمعات الاستهلاكية، بسبب انخفاض سعرها عن أسعار الدواجن الحية فضلا عن الاقبال الكثيف عليها، أن الدواجن المجمدة تخضع للكشف الطبي مرتين.

الدواجن البرازيلي المجمدة

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المرة الأولى التي تخضع فيها الدواجن المجمدة للكشف الطبي تتم في بلد المنشأ البرازيل من لجان الحجر البيطري المصري وممثلي وزارة التموين، وأن المرة الثانية للكشف الطبي تتم بعد وصولها إلى مصر وقبل طرحها في المنافذ والمعارض والمجمعات.

ومن المقرر أن تتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية الشحنة الجديدة المتعاقدة عليها من البرازيل والتي تبلغ كمية 25 ألف طن والتي ستصل إلى مينائي بورسعيد ‏والإسكندرية.

معلومات مهمة عن الدواجن البرازيلي المجمدة

1ـ الفراخ البرازيلي مجمدة بدون أحشاء.

2ـ يتم ذبح الفراخ في البرازيل باليد وحسب الشريعة الإسلامية.

3ـ تُحفظ الفراخ البرازيلي تحت الصفر وتحديدا في 18 درجة مئوية.

4- يجوز إعادة تجميدها بعد الإذابة.

5- مطبوع على الكيس المغلف بها أنها إنتاج البرازيل.

الدواجن المجمدة المحلية

فيما يتوافر أيضا في مجمعات وزارة التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية دواجن مجمدة محلية بنفس سعر الدواجن البرازيلي المجمدة وهي 65 جنيها سعر الكيلو جرام.