الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023 في 7 خطوات أون لاين

الراغبون في الحصول على بطاقة جديدة والاستفادة من الدعم التمويني، أو من يسعون لإضافة أفراد جديدة من الأسرة، يهتمون بمعرفة طرق الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023، وهي خدمة تتيحها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل إلكتروني، تيسيرا على المواطنين بشكل عام وفي تلك الفترة خلال صيام شهر رمضان المبارك.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز طرق الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023، والتي تشمل خطوات بسيطة أبرزها إنشاء الحساب الشخصي على بوابة مصر الرقمية للتموين، ثم اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي 2023

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنا.

2- الضغط على خيار أيقونة التموين.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن صرف.

4- انقر على خدمة التسجيل بالحساب الخاص لصاحب البطاقة التموينية، عن طريق إدخال الرقم القومي لرب الأسرة.

5 - الضغط على تأكيد بيانات بطاقة التموين.

6- انقر على خيار الاستعلام عن صرف.

7- في النهاية سيظهر لك تفاصيل عدد الأفراد المقيدين على البطاقة بأسمائهم، وآخر عمليات صرف بطاقة التموين للخبز والسلع التموينية.

ويمكن من خلال منصة مصر الرقمية، الاستعلام عن خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة، ومعرفة الأفراد المحذوفين من بطاقة التموين، وعدد الأفراد المستحقين للصرف ومخصص لهم الدعم.