حالة الطقس غدا الخميس.. شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضاف بيان الأرصاد، أن حالة الطقس غدا من المتوقع أن تكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية، دافئة على السواحل الشمالية الغربية، بينما تكون حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتكون حالة الطقس ليلًا باردة على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا في القاهرة

وتوقع خبراء الأرصاد، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد، وتصل نسبة الرطوبة 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 26 - 18

- العاصمة الإدارية 26 - 18

- أكتوبر 27 - 17

- بنها 26 - 18

الطقس غدا في دمنهور

- دمنهور 25 - 17

- وادي النطرون 26 - 16

- كفر الشيخ 25 - 17

- المنصورة 26 - 18

- الزقازيق 27 - 19

- شبين الكوم 26 - 18

- طنطا 25 - 17

- دمياط 23 - 18

- بورسعيد 23 - 17

- الإسماعيلية 26 - 15

- السويس 26 - 16

حالة الطقس في سيناء

- العريش 24 - 15

- رفح 23 - 16

- رأس سدر 26 - 17

- نخل 25 - 09

- كاترين 22 - 08

- الطور 30 - 17

- طابا 28 - 15

حالة الطقس على السواحل

- شرم الشيخ 30 - 18

- الإسكندرية 25 - 18

- العلمين الجديدة 26 - 17

- مطروح 26 - 13

- السلوم 27 - 15

- سيوة 29 - 11

- رأس غارب 31 - 16

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 30 - 17

- مرسى علم 31 - 18

- شلاتين 32 - 18

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 31 - 15

- رأس حدربة 27 - 16

- الفيوم 26 - 17

حالة الطقس في الصعيد

- بني سويف 27 - 18

- المنيا 28 - 12

- أسيوط 29 - 15

- سوهاج 30 - 16

- قنا 34 - 18

- الأقصر 33 - 17

الطقس غدا في أسوان

- أسوان 33 - 18

- الوادي الجديد 32 - 16

- أبو سمبل 31 - 15