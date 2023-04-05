الداعية أحمد الطلحي عبر قناة الناس: الإسلام دعا إلى الصلح بين الناس للقضاء على الشقاق

قال الشيخ أحمد الطلحي الداعية الإسلامي، إنه طبقا لاختلاف أهواء البشر ولأغراضهم وأهدافهم يحدث الاختلافُ بين الناسِ وقد يورث هذا الاختلاف الشقاق بينهم، ولأجل القضاء على هذا الشقاق دعا الإسلام إلى الصلح بين الناس.

وأضاف الطلحي خلال حلقة برنامج «يومك في رمضان»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنّ الله عز وجل قال «لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة او معروف أو إصلاح بين الناس»، موضحًا أن المعروف هو كل ما يستحسنه الشرع وخصّ الإصلاح بين الناس لعظيم شرفه ومكانته.

وتابع الداعية الإسلامي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: تصلح بين الناس إذا فسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا».

وأشار إلى أن في الإصلاح بين الزوجين مقام عظيم، فقال الله تعالى «والصلح خير»، أي خير من الفرقة، كما قال الله تعالى «واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم»، لأن فساد ذا البين مضر بالدين والدنيا والبرزخ والآخرة.