التشيك تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ32 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع في التشيك أن بلادها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتراوح قيمتها ما بين 28 و32 مليون دولار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

مساعدات عسكرية من التشيك إلى أوكرانيا

من جهتها، قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، إن المساعدات التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا، والتي تم التخطيط لها بالاشتراك مع رئيس الأركان العامة كاريل رزيكا، تبلغ قيمتها بحوالي 600-700 مليون كرونة.

وأضافت «تشيرنوخوفا»، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: «هذه المساعدات ليست مالية، بل معدات عسكرية موجودة في مستودعاتنا، نحن لا نحتاجها حقا، ويمكن للجيش إرسالها إلى أوكرانيا دون تعريض قدراته الدفاعية للخطر».

وأشارت وزيرة الدفاع، إلى أنها قدمت قائمة المعدات العسكرية التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا إلى رئيس الجمهورية، بيترو بافيل، رئيس دولة التشيك الواقعة في وسط أوروبا.

الأزمة الروسية الأوكرانية

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، يواصل الغرب دعم أوكرانيا بمساعدات مالية وعسكرية وإنسانية من أجل مساعدتها الدفاع عن نفسها ومواجهة روسيا، وقالت موسكو، في وقت سابق، إن إمداد كييف بالأسلحة لا يساهم في نجاح المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي، وذلك من خلال مذكرة أرسلتها روسيا إلى دول حلف شمال الأطلنطي «الناتو» بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.