صحفي أمريكي: أوروبا ستتعرض لكارثة في صيف وخريف هذا العام

أكد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اليوم الاثنين، أن أوروبا ستتعرض لكارثة في فصلي الصيف والخريف خلال العام الحالي، في ظل نقص الغاز، بعد العقوبات التي الغرب على روسيا، والتضخم غير المسبوق نتيجة ذلك.

الغاز المسال يكلف أربعة أضعاف الغاز الروسي

وأضاف «هيرش»، خلال حديثه لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن أوروبا تحاول استبدال الغاز الروسي بالغاز المسال الذي لا ينتج بكميات كافية ويكلف ثلاثة إلى أربعة أضعاف الغاز الروسي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية لن يكون لديها ما يكفي من الغاز لإبقاء سكانها دافئين، ليس فقط في ألمانيا، ولكن أيضا في أوروبا الغربية.

وتابع الصحفي الأمريكي: «كانت هناك شركات تبيع فائض الغاز الروسي لشركات أخرى لكن كل هذا انتهى الآن، العقوبات فشلت وروسيا لم تمت، ويعيش مواطنيها حياتهم غير آبهين بشيء، لكن صيف وخريف هذا العام سيتحولان إلى كارثة لأوروبا».

أوروبا ستواجه نقصا في إمدادات الطاقة خلال الشتاء المقبل

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الطاقة الدولية، أن أوروبا ستواجه نقصا محتملا في إمدادات الطاقة خلال الشتاء المقبل، تزامنا مع وصول كمية قليلة نسبيا من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق.

وقال فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن أوروبا اتخذت الكثير من القرارات الصائبة خلال العام الماضي، بشأن إمدادات الطاقة البديلة للغاز الروسي، مثل بناء المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أن الدول الأوروبية تجاوزت صعوبات هذا الشتاء،

وتابع «بيرول» أن أوروبا ستواجه مشكلات خلال الشتاء المقبل، لأنه على الرغم من وجود محطات كافية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لكن قد لا يكون هناك ما يكفي من الغاز للاستيراد، لافتا إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.