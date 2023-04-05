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مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 14.. عمران يهدد زوجة سمير

كتب:

محمود الرفاعى
05:02 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
يسرا في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يسرا في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 14، بمحاولة زوجة سمير المسيطر وهي الفنانة إيمان السيد، بالتحري عن الدكتورة سميحة وابنتها لدى كشك عم عمران ويقدمه، الذي يكتشف الخدعة التي تحاول أن تعرفها زوجة سمير التي جاءت لكي تسأل عن وجود شقق للإيجار.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 14 بطولة يسرا

تستكمل أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 14، بتهديد عمران لزوجة سمير المسيطر، إذا لم ترجع عما تفعله سيقوم بإبلاغ الشرطة مثلما فعل من قبل مع زوجها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 14 إخراج عمرو صلاح

انتقلت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 14، إلى قيام أصدقاء سامح بالاتصال به من أجل المجيئ لهم لممارسة لعبة كرة القدم في الشارع، ولكن ترد سماح وهي الفنانة مايان السيد، عليهم وتبلغهم بإصابته في حادث، فيطلبون منها مكان المنزل لزيارته، وهم الفريق المكون من أشباه النجوم ميسي وكيان مبابي ومحمد صلاح.

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