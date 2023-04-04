مواعيد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بقناة cbc في رمضان 2023
كتب:
مريم جاد
12:00 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
جذبت الحلقة 12 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الذي يعرض على قناة cbc انتباه المشاهدين خاصة بعد وصول يسرا وأسرتها إلى منزل الجدة سوسو بدهشور وذهاب عنبة معهم.
مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
تنقل شبكة قنوات سي بي سي، عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.
قصة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
يتناول المسلسل، أحداثا مهمة ومصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة التي تطالب بالميراث وتسعى للحصول عليه بعد عودتها لمصر بعد 25 عامًا من وفاة زوجها ومن أبطال المسلسل الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح.