إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. خبراء يوضحون توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة

إلى أين يتجه الذهب؟ ما توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة؟.. أسئلة كثيرة تحير المواطنين بشأن الذهب، في محاولة منهم لمعرفة أهم التوقعات بشأنه والنصائح خلال الفترة المقبلة خاصة بعد طرح شهادات جديدة من البنوك المصرية بعائد مرتفع وهل سيؤثر ذلك على الأسعار، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفصيل بحسب أعضاء شعبة الذهب والمجوهرات، وخبراء مصرفيون.

وتوقع أعضاء شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، وخبراء مصرفيون، تراجع أسعار الذهب الفترة المقبلة في مصر بسبب طرح الشهادات الجديدة التي تتراوح فائدتها بين 22% و19% في عدد من البنوك المصرية، كما أجابوا على إلى أين يتجه الذهب؟ وتوقعات سعر الذهب الأيام المقبلة.

إلى أين يتجه الذهب؟.. توقعات سعر الذهب

رد عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن»، على أسئلة إلى أين يتجه الذهب؟ وما توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة؟، بأنه من المتوقع أن تؤثر الشهادات الجديدة على أسعار الذهب الفترة المقبلة ويحدث توازن بين العرض والطلب واستقرار وتراجع.

ومن جهته، ذكر ناجي فرج عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، أنه بعد طرح الشهادات الجديدة، فأسعار الذهب تتجه إلى التراجع، بسبب تراجع الطلب عليها هذه الفترة والتركيز على الشهادات.

وتوقع «فرج» انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 لـ2000 جنيه، الفترة المقبلة، لذا نصح المواطنين بالتريث عند شراء الذهب حتى يحدث التراجع في الأسعار.

أسعار الفائدة في البنك المركزي

فيما قال سعيد إمبابي، مدير إحدى منصات بيع الذهب في السوق المحلية، إنّه من المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب في مصر أمام استقرار سعر الصرف، حتى بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بتحريك أسعار الفائدة.

وذكر ماجد فهمي الخبير المصرفي، أن الشهادات الادخارية استطاعت تحجيم السيولة النقدية الخاصة باستحقاق شهادات الـ18% الأيام الماضية، موضحًا أن الشهادات الجديدة تتميز بعائد مرتفع، وتنافسي بشكل كبير.