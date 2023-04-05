تقرير أمريكي مهم يحسم مصير سعر جرام الذهب عالميًا اليوم

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالبورصة العالمية، بعد أن عززت بيانات اقتصادية سلبية عن أسواق العمل الأمريكية، احتمالية تخفيف الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية في مواجهة التضخم.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات بيع الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل مستوى 2210 جنيهات، وارتفعت الأوقية لمستوى 2023 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم 2526 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 1894 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 1473 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17680 جنيهًا.

سعر الذهب عالمياً يترقب

وأوضح إمبابي، أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق، بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكي التي تفيد بأن الاقتصاد الأمريكي يقترب من بدء حقبة الركود، ما دفع الذهب لتجاوز 2000 دولار.

احتمالات رفع أسعار الفائدة

وأضاف، أن الأسواق تترقب اليوم صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي الصادر، والتي ستؤثر على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع مايو المقبل.