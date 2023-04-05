محمود فارس: مفاجآت صادمة في الحلقات المقبلة لمسلسل علاقة مشروعة

كشف الفنان محمود فارس، أحد ممثلي مسلسل علاقة مشروعة، الذي يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة الثامنة مساءً يومياً في رمضان، عن حدوث مفاجآت صادمة في الحلقات المقبلة من مسلسل علاقة مشروعة، مشيراً إلى أن المسلسل نال إعجاب مجموعة عريضة من الجمهور، موضحاً أن حلقات المسلسل تشهد أحداثا مثيرة ومشوقة وغير متوقعة وتحبس أنفاس المتابعين، بسبب طبيعة القصة القائمة على العلاقات الزوجية والخيانة.

محمود فارس: فخور بمشاركتي في مسلسل علاقة مشروعة

وقال الفنان محمود فارس، خلال حديثة لتليفزيون «الوطن»، إنه فخور وسعيد بمشاركته في مسلسل علاقة مشروعة مع الفنان ياسر جلال، لافتاً إلى أن المسلسل مكون من 15 حلقة، حيث حقق مسلسل علاقة مشروعة في الحلقات الماضية نجاحاً وتفاعلاً جماهيرياً كبيراً، كما تصدر ترند موقع جوجل وكذلك تويتر بشكل يومى مع عرض كل حلقة جديدة.

محمود فارس: مافيش مفاجآت سارة في مسلسل علاقة مشروعة

وأضاف الفنان محمود فارس، أن باقي حلقات مسلسل علاقة مشروعة لا تحمل أي مفاجآت سارة ولكن جميعها مفاجآت صادمة، مشيراً إلى أن المسلسل لقي استحسان الجمهور في مصر والعالم أجمع، مؤكداً أنه سعيد للغاية للعمل مع المخرج المبدع خالد مرعي، والفنان المتميز ياسر جلال وجميع فريق العمل.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر قناة DMC دراما، الساعة الثامنة مساءً يومياً في رمضان، بطولة الفنان ياسر جلال، وعدد من الفنانين أبرزهم، مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقي وميمي جمال ومحمود فارس، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.