ينتظر متابعون مسلسل سره الباتع موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023، وتدور المسلسل في حقبتين من الزمن الحقبة الفرنسية، والحقبة الحالية، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023

وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يمكن متابعته الساعة 6:15 صباحا، إعادة أخرى الساعة 11:15 مساءً، بينما يمكن متابعة العرض الأول للحلقة الساعة 7.30 مساءً، وتأتي قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

ونشاهد اليوم الحلقة 15 من مسلسل سره الباتع التي تكشف عن الأحداث القادمة في المسلسل ، وعن رد فعل صافية التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع بعد صفعة والدتها لها، وينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023.

أبطال مسلسل سره الباتع

وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان خالد الصاوي، والفنان أحمد السعدني، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وعايدة رياض وغيرهم.