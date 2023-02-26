كل ما تريد معرفته عن اشتراكات المترو قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.. باق أيام

كشفت وزارة النقل والمواصلات، عن طرق الاشتراك في مترو الأنفاق، قبل انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر أن يكون في أول مارس المقبل، وهو ما أعدت له وزارة النقل خطة مُحكمة من خلال شبكة مواصلات ذكية كالمترو والقطار الكهربائي الخفيف.

المستندات المطلوبة للاشتراك في المترو

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنه للتقدم بطلبات الاشتراك في المترو يجرى التواصل مع الإدارة على الرقم «01281772886»، وتتمثل المستندات المطلوبة في صورة الرقم القومي وصورة شخصية، موضحة تعريفة الاشتراك ربع السنوي لـ9 محطات هي 500 جنيه ولـ16 محطة هي 630 جنيه ولـ25 محطة هي 760 جنيها، ولأكثر من 25 محطة هي 1000 جنيه.

أسعار الاشتراكات في المترو

وأوضحت وزارة النقل، أنه يضاف إلى أسعار الاشتراطات مبلغ 25 جنيها عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات، و10 جنيهات استمارة الاشتراكات السنوية عند استخراجه أول مرة أو تجديده، و5 جنيهات سعر استمارة الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده.

وسائل النقل الجماعي

وأشارت وزارة النقل، إلى أن منظومة النقل التي جرى توفيرها لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل القطار الكهربائي الخفيف والخط الأول للمترو والخط الثاني للمترو والخط الثالث للمترو وشبكة أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة.