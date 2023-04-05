هيئة الأرصاد الجوية: موجة حارة تصل لـ36 درجة تضرب البلاد الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود موجة حارة تصل لـ36 درجة مئوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، مع تأثير ظاهرتي الشبورة المائية الكثيفة والرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق الرئيسية، لا سيما في محافظات جنوب الصعيد، مع تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن وجود موجة حارة تصل لـ36 درجة

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك موجة حارة تصل لـ33 درجة تشهدها محافظات القاهرة الكبرى يوم الجمعة 7 أبريل، السبت 8 أبريل والأحد 9 أبريل، وتمتد حتى صعيد البلاد، إذ تصل العظمى إلى 36 درجة في محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

موجة حارة تصل إلى 36 وعاصفة ترابية

وعن درجات الحرارة في الموجة الحارة التي تشهدها المحافظات خلال الأيام المقبلة، جاءت كالآتي:

يوم الجمعة 6 أبريل

القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى: 22 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى: 33 درجة والصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد: 35 درجة والصغرى 19 درجة

شمال الصعيد: 34 درجة والصغرى 18 درجة

يوم السبت 8 أبريل

القاهرة الكبرى: العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى: 36 درجة والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد: 36 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد: 36 درجة والصغرى 21 درجة

يوم الأحد 9 أبريل

القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد: 36 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد: 36 درجة والصغرى 19 درجة.

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من عاصفة ترابية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة مع عودة انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.