«مستقبل وطن» بقنا ينظم أكبر إفطار جماعي للفئات الأولى بالرعاية

أعلن عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عن تنظيم أكبر حفل إفطار جماعي يضم نحو 500 مواطن من مختلف طوائف المجتمع القنائي وخاصة الفئات الأولى بالرعاية السبت المقبل 8 أبريل الجاري .

إفطار مستقبل وطن في قنا

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمقر حزب مستقبل وطن بمدينة قنا بحضور وائل ممتاز أمين الإعلام والدكتور ضاحي حمدان أمين العمل الجماهيري وأشرف أحمد عبد الغني أمين التدريب والتثقيف وأعضاء اللجنة المنظمة لحفل الإفطار الجماعي.

وبحسب البيان قال «السباعي»، إن الهدف من حفل الإفطار الجماعي يأتي تأكيد علي الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن بمختلف محافظات الجمهورية لإدخال البهجة والسرور على كافة طوائف المجتمع بمختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة دعما لجهود القيادة السياسية الرامية لبناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.