«مستقبل وطن» يزور مؤسسة «أحمد جبرة» لتربية البنين بقنا

زار وفد من حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مساء اليوم، برئاسة المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد للحزب بقنا، وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة، مؤسسة تربية البنين «أحمد جبرة» لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم وتقديم الدعم المعنوي للأطفال بتلك المؤسسة وفتح قناة اتصال مباشرة بين الحزب بالمحافظة والمؤسسة.

مؤسسة أحمد جبرة

وكان في استقبال وفد حزب مستقبل وطن مجدي الشيخ رئيس مجلس جمعية هيئة الشبان العالمية وأحمد مبارك مدير الدار، وضم الوفد وائل ممتاز، أمين الإعلام، والدكتور ضاحي حمدان، أمين العمل الجماهيري، وسعودي إبراهيم عبد الرازق أمين الشؤون البرلمانية، وجيهان رمزي أمين شؤون الثقافة والرياضة والفنون، وعبير عويضة ممثلة أمانة المرأة.

وأكد المحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا، أهمية دعم مؤسسات تربية البنين بالمحافظة لدورها المهم الذي تقوم به في إنشاء جيل قادر على التحدي ودمجه بالمجتمع وتخريج نماذج صالحة لوطنها، مشيراً إلى أن مؤسسة «أحمد جبرة» التربية البنين من المؤسسات التي تؤدي دورها على أكمل وجه بمحافظة في توفير كل سبل الرعاية والمتابعة للأطفال.

ومن جانبه، قال عمرو السباعي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إنه تم خلال الزيارة اليوم توزيع الهدايا على الأطفال وملابس العيد كنوع من أنواع الدعم المعنوي لأبنائنا الأيتام، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة للتواصل الدائم مع مؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين وتبادل الزيارات بينها وبين الحزب والتنسيق مع الإدارة لاصطحاب الأطفال في رحلة للمشروعات القومية التي تنفذ على أرض محافظة قنا لتنمية الولاء والانتماء للوطن لدى هؤلاء الأطفال.