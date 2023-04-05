إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر بالجيزة

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص مما أدى إلى انقلاب الميكروباص بمنشأة القناطر بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد تامر صالح مفتش مباحث منشأة القناطر يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي دائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث والقوة المرافقة إلى مكان الحادث.

سيارة نقل انحرفت على جانب الطريق

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث بالطريق الصحراوي وأن سيارة نقل انحرفت على جانب الطريق أثناء ذلك تصادف مرور سيارة ميكروباص مما أدى إلى اصطدام السيارة النقل بالميكروباص وانقلابه ونتج عنه إصابة 6 أشخاص من مستقلي الميكروباص بإصابات بسيطة كدمات وسحات متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى المستشفى لتلاقي العلاج، ومحضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.