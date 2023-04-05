تفاصيل مشروع طاقة الرياح بـ680 مليون دولار.. أحد أكبر المشروعات بمصر والمنطقة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع مراسم اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس، بقدرة 500 ميجاوات.

وتقدر استثمارات مشروع طاقة الرياح بـ680 مليون دولار؛ وذلك بين تحالف «البحر الأحمر لطاقة الرياح» ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، لتوضح الحكومة تفاصيل المشروع كالتالى :

- المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وأفريقيا.

- يأتي دور شركة «البحر الأحمر لطاقة الرياح»، في تشغيل وصيانة مزرعة الرياح بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عامًا (PPA)، التي وقعتها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

- من المقرر توصيل المحطة بالشبكة القومية على مرحلتين مع التشغيل التجاري الكامل المخطط له خلال الربع الثالث من عام 2023.

- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذت العديد من الإجراءات، وأطلقت عددًا من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية.

- أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي؛ لإقامة مشروعات جديدة.

- من بين هذه الاستثمارات مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب في خليج السويس -موضوع اتفاقية اليوم- بطاقة 500 ميجاوات.

- مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

- المشروع هو الأول للقطاع الخاص الذي يتم تمويله ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نوَفّي»، مضيفة أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي.

- يهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيس في محور الطاقة في منصة «نوَفّي».

- شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، ستقوم ببناء مزرعة الرياح وتملكها وتشغيلها، كما أنّ هيكل ملكية الشركة يتوزع على تحالف شركات يضم: شركة إنجي (ENGIE) بنسبة 35%، وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25%، وتويوتا تسوشو كوربوريشن ( Toyota Tsusho Corporation) بنسبة 20%، ويوروس إنيرجي هولدنجز (Eurus Energy Holdings)، بنسبة 20%.

البنك الأوروبي مستمر في دعم التحول الأخضر بمصر

وقالت هايكي هارمجارت، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استمرار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مساندته لعملية التحول الأخضر في مصر حيث أعلن اليوم عن إصدار تمويل تنموي يصل قيمته إلى 100 مليون دولار أمريكي لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتمويل تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بطاقة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس.

- يتكون التمويل من جزء يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجزء يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر.

- من شأن هذا المشروع المهم أن يؤدي إلى تحول جوهري في مصر يقلل اعتمادها على الوقود الأحفوري ويدعم إنشاء أعمال خضراء، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحد من التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.