حفل إفطار جماعي لأسر وأطفال وحدة الأورام بمستشفيات جامعة الزقازيق

نظمت وحدة أمراض الدم وأورام الأطفال بمستشفيات جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، حفل إفطار جماعي لحالات الأطفال المرضى وأسرهم، لمشاركتهم روحانيات رمضان.

100 طفل وطفلة في حفل الإفطار

واستضافت المستشفى حفل الإفطار بالطابق الثالث بحضور 100 طفل وطفلة وأسرهم، وأطباء الوحدة، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد العناني عميد كلية الطب.

وقالت الدكتورة مروة زكريا أستاذ الأورام بمستشفيات الجامعة، إن وحدة أمراض الدم تحت إشراف الدكتور تامر حسان رئيس الوحدة وبالتعاون مع الدكتور أسامة الصافي رئيس القسم وعدد من الأطباء في الوحدة، تم تنظيم الحفل السنوي للإفطار للأطفال وأسرهم، لافتة إلى توزيع هدايا على الأسر والأطفال بعد الانتهاء من الإفطار.

إدخال السرور على حالات المرضى من الأطفال

وأشارت الدكتورة مروة زكريا إلى أن الوحدة تسعى لمشاركة الأطفال وأسرهم روحانيات رمضان وإدخال السرور عليهم وبالتالي رفع حالتهم المعنوية، لافتة إلى انعزال الأطفال في المستشفى لشهور متتالية بعيدا عن العالم الخارجي، وهذه الاحتفالات معهم في المناسبات المختلفة ترفع الروح المعنوية لديهم.

واعتادت وحدة أمراض الدم وأورام الأطفال إقامة الحفلات والفقرات الترفيهية في كل مناسبات العام لمشاركة الأطفال المرضى كل المناسبات السعيدة لإدخال السرور والبهجة عليهم، وتخفيف وطأة آلام المرض عنهم، خاصة لأن الأطفال قد ينعزلون في المستشفى لشهور طويلة عن العالم الخارجي لتلقي العلاج.