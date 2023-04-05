مسلسل سره الباتع الحلقة 15.. مقتل خالد الصاوي على يد الجنرال الفرنسي

يعرض الآن، مسلسل سره الباتع الحلقة 15 عبر قناة on drama، الذي يقدمه المخرج خالد يوسف، في السباق الرمضاني للمرة الأولى وشهد تطورا كبيرا في الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 15

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 15 تضمن ذهاب صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، لحامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني، وطلب منها أن تفكه من الشجرة التي ربطه أهل القرية بها لكي لا يسلم نفسه للفرنسيين ويعدموه، ولكنها انهارت بالبكاء ورفضت أن تفكه خوفا عليه.

وتحدث حامد مع ناجي الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل، وطلب منه أن يفكه وترجاه حتى فعل ما يريد، وذهب حامد مسرعا إلى مكان إعدام الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، الذي سيعدمه الجنرال أمام أهل القرية، لعدم تسليم حامد نفسه.

إعدام الشيخ سليم في مسلسل سره الباتع الحلقة 15

وعلى الجانب الآخر، كان يتحدث الجنرال مع الشيخ سليم، لكن خلال الحديث استفز شيخ البلد الجنرال بكلامه، وهذا الأمر أدى إلى اطلاق الثاني النار على الأول وقتله على الفور، وهنا تدخل العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، ووصفه بالغباء بسبب ما فعله.