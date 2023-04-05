موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم، يشغل محركات البحث من قبل كثير من عشاق المسلسل، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني لعام 2023، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة التي تقدمها قناة الحياة، وهو من الأعمال التاريخية التي تعود بقوة على شاشة التلفزيون هذا العام.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم

ويمكن متابعة موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم الساعة 12 صباحا، والإعادة الساعة 8 صباحا، ويمكن متابعة شاشة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد : 12206

الاستقطاب : أفقي معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معامل الترميز : 27500

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم يستكمل الأحداث الشيقة التي وصلت إليها المسلسل، بعد التصاعد الرهيب بين عايدة رياض التي تجسد دور والدة صافية حبيبة حامد، وابنة الشيخ سليم الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، بعد القبض عليه من قبل الفرنسيين والتهديد بإعدامه.

أحداث من سره الباتع

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم يكشف ماذا ستفعل صافية لإنقاذ والدها وحبيبها حامد، بعد أمر الجنرال الفرنسي بقتل الشيخ سليم إذا لم يسلم حامد نفسه للجنرال الفرنسي، الأمر الذي وضع صافية في حيرة كبيرة وجعلها تقع بين نارين.