ناقد فني: كلمات تتر مسلسل سره الباتع قوية ومناسبة للعمل الدرامي

قال محمد شميس الناقد الفني، إنّ هناك أكثر من معيار يحدد نجاح تترات المسلسلات، منها أن يعبر عن طبيعة أحداث العمل بحيث يمنح نُبذة عنها، فلو كان عملًا له خصوصية يجب أن تعبر الكلمات عنها، مثل غناء اللهجة الصعيدية بشكل منضبط ويجب أن تعبر المزيكا والموسيقى عن الواقع الجغرافي الذي تدور الأحداث فيه.

أهمية مراعاة زمن العمل

وأضاف «شميس» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد: «هناك أيضا مراعاة زمن العمل، فلا يجب أن يكون العمل تاريخيا والتتر يستخدم أشكالا موسيقية حديثة».

التترات تنوع من الكتالوج الغنائي للمغني

وتابع الناقد الموسيقي: «الفنان الكبير علي الحجار يعتبر من أكثر الفنانين الذين قدموا تترات ناجحة إذ أفاد الأعمال واستفاد منها كثيرا، كما أن التترات تنوع من الكتالوج الغنائي للمغني ذات نفسه الذي يمنحنا أبعادا اجتماعية يستغلها الفنان والمؤلف مثل النقد الساخر وبعض الاسقاطات ذات الصلة بالسياسة».

وحول تتر مسلسل سره الباتع للفنان محمد منير، قال: «البطل مع محمد منير هي الكلمة لمصطفى إبراهيم، وهي كلمات قوية وطنية جدا والجمهور تفاعل معها، وهذا ما يؤكّد أهمية قوة الكلمة والشعر الحقيقي ومجرد كتابة الأغاني».