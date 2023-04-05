رمضان عبدالمعز عبر قناة الناس: تقوى الله بها مفاتيح الخير في الدنيا والآخرة

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن تقوى الله بها مفاتيح الخير كله في الدنيا والآخرة، موضحًا أن عبادة الصوم هي أعلى العبادات قدرًا عند الله سبحانه وتعالى.

الصيام وتقوى الله

وأضاف «عبد المعز»، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الصيام هو عبادة الترك، متابعًا: «الهدف الأسمى من الصيام هو تقوى الله عز وجل».

واستشهد الداعية الإسلامي بقوله تعالى: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ» مشيرًا إلى أن هذه تعد رحمة خاصة للمتقين.

وتابع: «الآيات التي تحدثت عن الجنة في القرآن الكريم ربطتها بتقوى الله» مؤكدًا أن الله عز وجل أعد الجنة لعباده المتقين.

واستشهد «عبد المعز» بقوله تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ» وأيضًا: « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» وأيضًا: « ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا»، مضيفًا:«عاوز علم اتق ربنا، عاوز رزق اتق ربنا، عاوز تيسير اتق ربنا».