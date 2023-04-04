ملخص الحلقة 13 مسلسل حضرة العمدة.. روبي تبحث عن ميراثها

شهد ملخص الحلقة 13 مسلسل حضرة العمدة، والتي انتهى عرضها قبل قليل عبر شبكة تليفزيون الحياة، أحداث مفاجئة ومثيرة، داخل قرية تل شبورة، والتي قد تثير حدة الخلافات والصراعات بين أبناء عائلة روبي، والتي تجسد دور صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة.

ملخص الحلقة 13 مسلسل حضرة العمدة

وجاء في ملخص الحلقة 13 مسلسل حضرة العمدة، انتقال روبي للعيش داخل منزل والدها بالقرية، حيث اجتمعت بأخواتها، منهم دينا، حيث أبلغتهم بأن قبولها تولي منصب العمودية، يأتي في ضوء محاولاتها للحصول على الميراث، والذي طالما منعته عائلتها من منحها حقها، ضمن الأعراف السائدة داخل القرية.

وقالت روبي في ملخص الحلقة 13 مسلسل حضرة العمدة إنها لن تهدأ إلى أن تحصل على الميراث كاملاً هي وأخواتها، مهما كلفها الأمر، إلا أنّها تحرص في البداية على التواصل مع ابن عمها أحمد رزق، المستشار جلال الفارس، والذي كشفت عن عدم اطمئنانها له، ويبدو عليه أنه يفعل أي شيء لأجل مصالحه الشخصية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم روبي، ودينا، وأحمد رزق، ومحمد الصاوي، وإيهاب فهمي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ومحمود عبد المغني، وبسمة، ووفاء عامر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.