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موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023

كتب:

مريم جاد
03:00 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

بعد عرض 13 حلقة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وتفاعل الجمهور مع المسلسل خاصة بعد مناقشة قضايا مهمة منها زواج القاصرات وما ناقشته في الحلقات السابقة، يبحث المتابعون عن مواعید إعادة عرض المسلسل في رمضان 2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

تأتي مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، كما يلي، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة 8.15 مساءً، عبر الحياة، ويُعاد الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.

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