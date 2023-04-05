مسلسل حضرة العمدة.. نهلة سلامة تريد الانتقام من قرية تل شبورة

كشفت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل حضرة العمدة عن مشاكل جديدة تواجهها روبي مع قرية تل شبورة، وبصفتها العمدة سترغب في حل تلك المشاكل لذلك ينتظر الكثير من متابعي المسلسل معرفة الأحداث القادمة وكيفية حل صفية لمشكلة الإرهاب.

مسلسل حضرة العمدة.. صفية تواجه مشكله الإرهاب

واجهت روبي مشكله جديدة بالمسلسل وهي الإرهاب، إذ كشفت نهلة سلامة عن كرهها الشديد لأهالي قرية تل شبورة، وتطمح في الانتقام من القرية بأكملها، كونها تنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية وحاول زوجها إيهاب فهمي، الذي يجسد شخصية متطرف في مسلسل حضرة العمدة، تهدئتها، حتى لا ينقلب الوضع ده، وعليها انتظار تعليمات الجماعة بالخارج، إلا أنها رفضت وجاء ذلك بعد انضمام أحد أبناء القرية لجماعة إرهابية.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.