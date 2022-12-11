«فاينانشيال ميرور»: العلاقات المصرية القبرصية تحافظ على استقرار شرق المتوسط

ذكر موقع فاينانشيال ميرور الإخباري القبرصي، أنّ كون العلاقات القبرصية المصرية في أعلى مستوياتها حاليا، هو تقييم يمثل حقيقة لا جدال فيها، مؤكدا أنّ مصر تنخرط بشكل كبير في تأمين السلام والأمن الإقليميين من خلال الحفاظ على مبادئ القانون الدولي.

تعاون ثلاثي

وأشار الموقع إلى أن أفضل الأمثلة على التعاون الدولي هي اتفاقية التعاون الثلاثي بين قبرص واليونان ومصر والاتفاقيتين الأخريين الموقعتين بين اليونان ومصر، مشددا على أنه مهما حدث، فإن العلاقات القبرصية المصرية في ازدهار وستستمر في التعزيز بين الجانبين، مشيرا إلى أن قبرص تحتاج -أكثر من أي وقت مضى- إلى شركاء لديهم التزامات مبدئية.

رؤية مشتركة للبلدين

وقال إن موقف القاهرة وسياساتها الرافضة للاحتلال والإصرار على حلول تفاوضية سلمية، فضلا عن رفضها الواضح لفرض الأمر الواقع الذي يتجاهل القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن هي السمات المميزة لشريك مثل مصر يشاطر قبرص في رؤية حل قابل للتطبيق وموحد للبلد، مشددا أن قبرص ستكسب الكثير من الاستثمار في شراكتها الاستراتيجية مع مصر، وستسهم هذه الشراكة ستسهم في تحقيق الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط لصالح المنطقة وأوروبا والعالم قاطبه.

علاقات تاريخية بين مصر وقبرص

وأوضح التقرير أنه يجب العودة الزمن إلى الوراء لتتبع تاريخ علاقات قبرص مع مصر الفرعونية، ففي كتابه الثاني للتاريخ، ذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت أن الفرعون أماسيس كان أول رجل استولى على قبرص وأجبر الجزيرة على دفع الجزية، ومع ذلك هناك قصة أخرى وردت في مراسلات الفرعون أخناتون مع ملك ألاسيا القبرصي تخبرنا أن الجزية التي تم دفعها كانت بادرة امتنان للمصريين على هزيمة الهكسوس مما سمح للقبارصة بمواصلة أنشطتهم التجارية في المنطقة.

وتابع التقرير أنه بعد استقلال قبرص عام 1960، خلقت الصداقة القوية للأسقف مكاريوس مع الرئيس جمال عبد الناصر، الأجواء التي عززت الصداقة والتفاهم الصادقين بين شعبينا.

أمور مبشرة بالخير

وأشار التقرير إلى أنه من بين الأمور التي تبشر بالخير هو أنه تم توقيع اتفاقية بين قبرص ومصر لربط أفروديت، وهو أكبر حقل غاز قبرصي، بمحطات التسييل المصرية.

شراكة مصرية قبرصية

ووصف التقرير دخول مصر في شراكة مع دول المنطقة (قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين) عام 2019 في منتدى غاز شرق المتوسط، ومقره القاهرة بأنه كان أمرا مفيدا للغاية لمناقشة تشكيل سوق غاز إقليمي تنافسي.

التعاون في مجال الدفاع

وتطرق التقرير إلى أوجه التعاون بين مصر وقبرص في مجال الدفاع، وذلك من خلال المشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات العسكرية رفيعة المستوى وتوقيع الاتفاقيات الثنائية، واختتم قائلا إن فثمة إمكانات عالية للتعاون الاقتصادي على أساس مجموعة واسعة من الامكانات في التجارة والاستثمار.