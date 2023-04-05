إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة أجرة «سوزوكي» محملة بالركاب على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة سوزوكي محملة بالركاب على الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر انقلاب سيارة سوزوكي بهم، على الطريق الدائري أمام مدخل الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمين لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.