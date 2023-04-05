إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، بجروح وسحجات وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 رمضان، بمنطقة مساكن دمو بدائرة مركز شرطة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب بمنطقة مساكن دمو بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 4 أشخاص في الحادث

وأسفر حادث انقلاب سيارة ربع نقل عن إصابة 4 أشخاص بإصابات بسيطة، وهم:

وليد سيد محمد، 56 سنة، ومقيم منطقة الحلافي.

فوزيه سيد محمد، 23 سنة، ومقيمة الحلافي.

ذياد محمد أحمد، 8 سنوات، ومقيم الحلافي.

محمود محمد أحمد، 19 سنة، الحلافي.

رفضوا النقل للمستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، ورفض المصابين النقل إلى مستشفى الفيوم العام، بينما تم عمل الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث، واتجهوا إلى منازلهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.