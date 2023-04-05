كريم فهمي لـ«أنا والقناع»: لا أرفض دخول بناتي الوسط الفني.. لست متشددا

قال الفنان كريم فهمي، إنه ليس متشددًا ولا يرفض أن تدخل إحدى بناته الوسط الفني، موضحًا: «أنا مش شخص ملتزم على الإطلاق، ولكني بصلي وبصوم ولكن لا أدعي الفضيلة، وبعمل حاجات كثيرة للغاية خطأ، ولكن حكم دخول بناتي الوسط الفني تحكمه أشياءً كثيرة أولها الموهبة هل لديها الموهبة من عدمه».

أنتظر أن تكبر ابنتي للحكم على موهبتها

وأضاف فهمي، خلال الجزء الثاني من برنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»: «لا أستطيع أن أحكم على إمكانية دخول بناتي الوسط الفني إلا عندما تكبر بنتي وتقرر بنفسها الدخول الوسط الفني».

صعوبات الفن

وتابع فهمي: «إذا كبرت إحدى بناتي وأرادت دخول الوسط الفني سأذكر لها الصعوبات، وهي حرة في قرارها حول الدخول للوسط الفني، وأنا بحترم الوسط الفني وبتشرف إني واحد منه».