ضبط سائق بحوزته نحو كيلو مخدرات بسوهاج.. اعرف العقوبة

تمكنت وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط سائق بدائرة قسم شرطة ثان مدينة سوهاج، للاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم، حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي تفيد ضبط المدعو «هاني. ر»، 47 عاما سائق، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، بحوزته مواد مخدرة.

الانتقال لموقع البلاغ

فور تلقى الإطار انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع البلاغ وتبين ضبط المتهم وبحوزته 850 جراما من مخدر الشابو، وربع كيلو جرام من مخدر الهيروين، وأدوات للتعاطي وهاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

الاعتراف بالاتجار بالمواد المخدرة

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها بدائرة القسم والهاتف المحمول وأدوات التعاطي للعمل بها والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الأبيض لحماية تجارته.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد أحمد منصور المحامي أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة تصل إلى المؤبد والإعدام وفقا لملابسات الواقعة والكمية المضبوطة.