أول تعليق من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو على اقتحام المسجد الأقصى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى المبارك.

ووفقا لقناة «كان» الإسرائيلية، تحدث نتنياهو بعد الاشتباكات في الحرم القدسي بالقول: «إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حرية العبادة وحرية الوصول إلى جميع الأديان والوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، ولن تسمح للمتطرفين العنيفين بتغييره».

يشار إلى أن حالة من التوترات شهدها المسجد الأقصى الليلة الماضية بعدما اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد واعتدت على المعتكفين، الأمر الذي ولّد ردة فعل فلسطينية تخللتها مواجهات في الضفة وإطلاق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.