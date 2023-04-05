الناتو يحذر الصين من تزويد روسيا بالأسلحة: عواقب وخيمة تنتظرها

قال أمين عام حلف شمال الأطلنطي «الناتو» ينس ستولتنبرغ، إن الصين تنتظرها عواقب وخيمة حال أرسلت أسلحة إلى روسيا، بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأربعاء.

الناتو: مساعدات الصين لروسيا ستكون خطأ تاريخيا

وأضاف «ستولتنبرغ»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الحلف في «بروكسل»، أن حلفاء الناتو اتفقوا على أن المساعدات العسكرية الصينية لروسيا ستكون خطأ تاريخيا له عواقب وخيمة.

وحول سؤاله عن العواقب التي يمكن أن تترتب على بكين بالظبط، قال «ستولتنبرغ»: «الصين تعلم أنه ستكون هناك عواقب وخيمة إذا زودت روسيا بالأسلحة، وليست هناك حاجة الآن للحديث عما ستكون العواقب بالضبط».

وفي سياق متصل، أشار أمين عام حلف الناتو إلى أن الحلف ليس لديه دليل على أن بكين تزود موسكو بالأسلحة، قائلا: «حتى الآن ليس لدينا أي دليل على أن الصين تزود روسيا بالمساعدات العسكرية لكننا نواصل المراقبة».

روسيا والصين تتقاربان

كما أشار إلى أن روسيا والصين تتقاربان، وقال إن بكين تعمل بشكل متزايد عن كثب مع موسكو، مضيفا أننا نرى دورياتهم البحرية المشتركة والدوريات الجوية والتدريبات في جنوب إفريقيا، كل هذا يتطلب منا تكثيف شراكتنا مع اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، مؤكدا أنه دعا قادة هذه الدول إلى قمة «الناتو» المنتظر انعقادها بمدينة «فيلنوس» في شهر يوليو المقبل.