كريم فهمي لـ«أنا والقناع»: رحمة أحمد مانمتش من العياط بعد انتقاد شخصية «مربوحة»

قال الفنان كريم فهمي، إنه تواصل مع الفنانة رحمة أحمد بعد الانتقادات اللاذعة التي طالتها في دور «مربوحة» بمسلسل «الكبير أوي».

وأضاف فهمي، خلال الجزء الثاني من برنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»: «من أول حلقة من مسلسل الكبير مكنتش اتفرجت، ولقيت هجوم غير مبرر على مربوحة، وقلت دي عاملة كارثة، ودخلت اتفرجت وكانت الشخصية هي نفسها واللي بتعمله الجزء اللي فات، وكان الناس بتسقفلها وتقول الله عليكي، ودخلت اتفرجت وضحكت».

اللي حصل مع رحمة ميرضيش حد

وأكد: «رحمة أحمد ممثلة جديدة، وكلمتها في التليفون وأنا معرفهاش، ورغينا سوا، وأنا هقول اللي هي مش هتقوله، وقالتلي أنا أول يوم رمضان منتمتش من العياط، ودا ميرضيش حد لأننا بشر».

أنا والقناع

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.