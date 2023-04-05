توقعات طقس 72 ساعة.. درجات الحرارة تصل لـ32 بالقاهرة وفرص لسقوط أمطار

استعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث أعلنت حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، بداية من الخميس 6 أبريل وحتى السبت الموافق 8 أبريل الجاري، إذ يسود طقس مائل للحرارة يوم الخميس وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع ليسود طقس حار نهارا ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وذكرت «الأرصاد»، أن طقس يوم الخميس يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئا على السواحل الشمالية الغربية ، حارا على جنوب سيناء جنوب الصعيد، وفي الليل يكون باردا على أغلب الأنحاء، وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

أما بالنسبة لـ حالة الطقس يوم الجمعة فيسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وفي الليل يكون مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما يسود طقس حار نهارا يوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، وفي الليل يكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وهناك فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 6 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

درجات الحرارة الجمعة 7 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

درجات الحرارة السبت 8 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.