«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

نسبة الرطوبة غدًا

ومن ضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، أشار بيان الأرصاد، إلى تَكّون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتصل نسبة الرطوبة وفق بيان الأرصاد، إلى 70% على القاهرة الكبرى و75% على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد أيضًا، مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة 26 - 18

- العاصمة الإدارية 26 - 18

- أكتوبر 27 - 17

- بنها 26 - 18

- دمنهور 25 - 17

- وادي النطرون 26 - 16

- كفر الشيخ 25 - 17

- المنصورة 26 - 18

- الزقازيق 27 - 19

- شبين الكوم 26 - 18

- طنطا 25 - 17

- دمياط 23 - 18

- بورسعيد 23 - 17

- الإسماعيلية 26 - 15

- السويس 26 - 16

- العريش 24 - 15

- رفح 23 - 16

- رأس سدر 26 - 17

- نخل 25 - 09

- كاترين 22 - 08

- الطور 30 - 17

- طابا 28 - 15

- شرم الشيخ 30 - 18

- الإسكندرية 25 - 18

- العلمين الجديدة 26 - 17

- مطروح 26 - 13

- السلوم 27 - 15

- سيوة 29 - 11

- رأس غارب 31 - 16

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 30 - 17

- مرسى علم 31 - 18

- شلاتين 32 - 18

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 31 - 15

- رأس حدربة 27 - 16

- الفيوم 26 - 17

- بني سويف 27 - 18

- المنيا 28 - 12

- أسيوط 29 - 15

- سوهاج 30 - 16

- قنا 34 - 18

- الأقصر 33 - 17

- أسوان 33 - 18

- الوادي الجديد 32 - 16

- أبو سمبل 31 - 15