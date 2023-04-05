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قناة الناس تعرض «دعاء خاشع» بصوت القارئ محمود عمر نصر من البرازيل

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:25 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
القارئ محمود عمر

القارئ محمود عمر

عرضت قناة الناس دعاء خاشعا بصوت القارئ محمود عمر نصر من ساو باولو في البرازيل.

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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