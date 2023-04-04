وزيرة الثقافة ونظيرها الصيني يفتتحان معرض «مصر في عيون أطفال الصين»

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة المصرية، وهو هيبينج، وزير الثقافة والسياحة الصيني، معرض «مصر في عيون أطفال الصين» ببهو المجلس الأعلى للثقافة بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس، والذي نظمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف.

مسابقة «مصر في عيون أطفال العالم»

وتم اختيار اللوحات الفائزة في مسابقة «مصر في عيون أطفال العالم»، التي ينظمها المركز على مدار أكثر من 30 عاما، وتم عرض العديد من لوحات الأطفال الصينيين الفائزين في المسابقة بميداليات ذهبية وفضية وشهادات تقدير، والتي تعبر عن رؤيتهم لمصر، كما تم عرض كتالوجات فنية تضم لوحات وأسماء الفائزين في المسابقة على مدار تاريخها، وبخاصة الفائزين من دولة الصين.

والتقى كل من وزيرة الثقافة ووزير السياحة الصيني بعدد من الفائزين من مصر في مسابقة نادي القصة الصيني، ومسابقة السفير الصغير للثقافة بالصين، وألقت السفيرة الصغيرة الفائزة كلمة باللغة الصينية لاقت إعجاب الوزير والوفد الصيني المرافق له.

وفي إطار تعاون الجانبين نظمت وزارة الثقافة المصرية، ووزارة الثقافة والسياحة بجمهورية الصين أمس وبحضور وزيري البلدين فعاليات الصالون الثقافي «الحوار بين الفنانين الصينين والعرب»، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وبمشاركة نخبة من الشخصيات من البلدين.