ملخص الحلقة 14 مسلسل حضرة العمدة.. روبي تنقذ «تل شبورة» من فتنة طائفية

نجحت الفنانة روبي، التي تُجسد دور «صفية الفارس» عمدة قرية «تل شبورة» في إنقاذ القرية من فتنة طائفية، بالتزامن مع احتفال المسيحيين بأعيادهم، داخل منزل أحد الأهالي، فيما يُحاصر المُتطرفون هذا المنزل استعدادًا للاقتحام، وتهديديهم بالقتل، حيث جاء ذلك ضمن ملخص الحلقة 14 مسلسل حضرة العمدة.

وقبيل اقتحام المتطرفين للمنزل، نجحت روبي بصحبة عدد من أهالي القرية في التصدي لهم، حيث قالت لقائدهم في ملخص الحلقة 14 مسلسل حضرة العمدة: «تعالى اتفضل معانا نهنئ عم باسيلي بالعيد»، ليرد عليها بقوله: «عيد إيه يا دكتورة!!.. إحنا منعرفش غير عيد رمضان وعيد الضحية.. غير كده منعرفش عيد.. عاوزاهم يقلبوا البيت كنيسة ونسكت.. يبقى كده مالناش لازمة بقى».

«الناس غيرانة على دينها»

وطالب المتطرف، روبي، بأنّ تنصح هؤلاء المسيحيين، بالصلاة في كنيسة المركز أو أي كنيسة أخرى خارج القرية، حفاظًا على حياتهم، قائلًا في ملخص الحلقة 14 من مسلسل حضرة العمدة: «الناس غيرانة على دينها».

وتدخل محمود عبد المغني، في ملخص الحلقة 14 مسلسل حضرة العمدة، محاولًا إقناع المتطرفين بالتراجع عن موقفهم، قائلًا: «إيه اللي يضايق في ناس بتصلي لربنا.. إيه اللي خلى الغل في قلوبكم.. أنتم غيرانين من إيه.. هو فيه حد لمس دينكم.. أهالينا وبيصلوا.. مالكم أنتم؟».

وتصدت روبي لتلك الجماعة المتطرفة، قائلة في ملخص الحلقة 14 مسلسل حضرة العمدة، إنّ ذلك يُعد تحريض على الفتنة وتكدير للسلم العام وتجمهر، «أنا واقفة هنا ومش هتحرك من مكاني».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب روبي ومحمود عبد المغني، منهم أحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.