مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14.. الكبير مصدوم من تحول العترة

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 7، التي تعرض يوميا عقب أذان المغرب على قناة on، العديد من الأحداث الكوميدية.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 7

وكانت أبرز المشاهد في الحلقة 14، هي تحول العترة إلى رجل عجوز، يركض إلى غرفة والده، فيجد مربوحة وتعتقد في البداية أنّه لص، ثم تكتشف أنّه العترة وتحول إلى رجل عجوز بعد تناول «تركيبة الدكتور ربيع»، ويدخل عليهم الكبير أوي ويعتقد أنّ مربوحة تخونه مع رجل عجوز ويرفع عليهما المسدس، لكنه يعرف أنّه ابنه «العترة».

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويضم الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام ومصطفى غريب وهشام إسماعيل، ويتناول المسلسل في هذا الجزء العديد من القضايا بشكل كوميدي، أبرزها المشاكل الزوجية والسوشيال ميديا ومخاطرها.