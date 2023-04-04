طقس مشمس معتدل على محافظة السويس اليوم

تشهد محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، طقسا مشمسا، إذ تنخفض نسبة الرطوبة ليلاً لتصل إلى 14 درجة، مع توقعات بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على فترات، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

استمرار رفع درجة الاستعداد

ومن جهته، انتظمت الدراسة في محافظة السويس، لأداء امتحانات النقل لشهر مارس، كما شهدت الطرق وجود سيولة مرورية على الطرق الداخلية.

وتستمر الأجهزة التنفيذية لأحياء السويس، في رفع درجة الاستعداد، التى أعلنها اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، منذ ظهور التقلبات الجوية بالمحافظات، والذي شدد خلالها على مختلف الجهات العاملة في المحافظة والمعنية بشأن تقلبات الطقس، بأن تكون جاهزة للتدخل الفوري.

قراءات في طقس السويس

تسجل نسبة الرطوبة في طقس السويس اليوم 21%، وسرعة الرياح 21 كم/ساعة، وتنعدم فرصة سقوط الأمطار.

وتسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14 درجة مئوية.

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر يتراوح بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح جنوبية غربية.