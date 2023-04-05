لحظة اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين لليوم الثاني «فيديو»

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي، واعتدت على المصلين في المسجد الأقصى بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام في محاولة لإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمها تعمل في محيط المسجد الأقصى، وتسلمت أول إصابة خرجت من المسجد، وجرى نقلها إلى المستشفى.

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وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أكثر من 400 مصل من داخله، وأوقعت إصابات في صفوف المصلين والمعتكفين، وحطمت بعض محتويات المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك.