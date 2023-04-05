20 ألفا يؤدون أول صلاة تراويح في المسجد الأقصى بعد اقتحامه «فيديو»

أدى نحو 20 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الأربعاء، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة الماضية، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين والمصلين بداخله، وأخرجتهم منه بالقوة، بعدما اطلقت قنابل الغاز السام والصوت داخل مصلياته، واعتقلت أكثر من 400 مصل.

وفي السياق

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية طوره جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية، واندلعت على أثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، بحسب وكالة أنباء «معا» الفلسطينية.

من جهته دعا مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، كل المسلمين ومن يستطيع من مدن وقرى فلسطين لإعمار المسجد الأقصى المبارك، والصلاة والتعبد وقراءة القرآن ونيل الأجر المضاعف في أولى القبلتين، وخصوصاً قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.

دعا مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، كل المسلمين ومن يستطيع من مدن وقرى فلسطين لإعمار المسجد الأقصى المبارك، والصلاة والتعبد وقراءة القرآن ونيل الأجر المضاعف في أولى القبلتين، وخصوصاً قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.

المسجد الأقصى لم ولن يُغلق في وجه المعتكفين

وأكد المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، أن المسجد الأقصى لم ولن يغلق في وجه المعتكفين، كل حسب استطاعته وبرنامجه ونيته، طيلة أيام وليالي شهر رمضان الفضيل.

وطلب دول منظمة التعاون الإسلامي الوفاء بالتزاماتها تجاه مسرى نبينا عليه السلام لوقف اعتداءات واقتحامات شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك وحرمة شهر رمضان الفضيل وحرمة المصلين المسلمين.

مجلس الأوقاف يستنكر اعتداء شرطة الاحتلال على المعتكفين

واستنكر مجلس الأوقاف اعتداء شرطة الاحتلال والقوات الخاصة على المعتكفين داخل الأقصى المبارك بالضرب المبرح، وإخراجهم من عبادتهم واعتقالهم، وتكسير أبواب ونوافذ وصوتيات وخزائن كهرباء وحرق سجاد وتدمير غرفة العيادة الصحية في الأقصى في تحد واضح لمشاعر المسلمين.

وطالب المجلس الشرطة الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، بالبقاء خارج بوابات الأقصى، وتمكين المصلين من كل أرجاء فلسطين من ممارسة حقهم بالوصول إلى مسجدهم الأقصى طيلة أيام السنة.