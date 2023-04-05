هل يعود رؤوف إلى شيرين مرة أخرى ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج؟

مع تسارع الأحداث الأخيرة في مسلسل مذكرات زوج، يترقب المشاهدون الشكل الجديد للعلاقة بين «رؤوف» و«شيرين»، خاصة بعد أن عاد رؤوف مرة أخرى لمراجعة قرارته، وندمه على قرار الطلاق، بعد أن شعر بالوحدة الشديدة وهو مقيم بعيدا عن أسرته، ومعاناته في الحياة اليومية، وذلك خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج.

مسلسل مذكرات زوج

وتزداد علاقة يارا ويوسف قوة، بعد قرار الاثنين بالزواج خاصة بعد موافقة شقيقه رؤوف، واستعدادهما لإتمام الزفاف، إلا أنّ الدكتور طه ينصح سيف، بالاستمتاع بفترة الخطبة بشكل أفضل وتأجيل تحديد موعد الزواج.

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل مذكرات زوج

تعرض الحلقة الجديدة وقبل الأخيرة من مسلسل مذكرات زوج، الليلة الساعة 8:45 مساءً على قناة cbc، كما تعرض مرة أخرى 2:45 صباحًا على cbc دراما.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج مسسلسل اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، يرصد المشاكل الأسرية اليومية، والخلافات بين الزوجين، من خلال الشخصيات الرئيسية، وهي «رؤوف» و«شيرين»، وهو مأخوذ عن رواية أحمد بهجت، وإخراج المسلسل تامر نادي، وكتب الحوار محمد سليمان عبدالمالك، بطولة طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وهناء الشوربجي.