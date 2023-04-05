إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في حادث إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق فرعي مؤدي إلى عزبة الإصلاح في قرية البرجاية بمركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5912 ن ل ق، ربع نقل، بطريق فرعي مؤدي إلى عزبة الإصلاح بقرية البرجاية، بسبب اختلال عجلة القيادة.

نقل المصابين إلى المستشفى العام

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة 10 أشخاص وهم:

- محمد مكرم السيد 27 عامًا.

- إبراهيم مكرم السيد، 24 عامًا.

- عبد الغني مصطفى عبد الغني، 18 عامًا.

- أبو بكر يحيى أبو بكر، 28 عامًا.

- محمود حسني ثابت، 27 عامًا.

- صلاح محمد، 52 عامًا.

- محمد أشرف عدلي، 19 عامًا.

- محمد طارق حسن، 17 عامًا.

- رضا حامد عيد، 40 عامًا.

- محمد صلاح عسقلاني، 41 عامًا.

وجميعهم يقيمون بقرية طوخ الخيل، في غرب مركز المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، إذ تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور، كما تم التحفظ على السيارة المنكوبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.