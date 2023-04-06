تفاصيل وفاة الحاجة فاطمة أكبر معتمرة في الحرم المكي.. رحلة بدأت من قنا

كشف بدر الأنصاري، ابن قرية الخطارة بمركز نقادة بقنا، وصاحب الشركة السياحية تفاصيل وفاة المعتمرة العجوز البالغة من العمر 71 عاما، داخل الحرم المكي أثناء أداء العمرة بالمملكة العربية السعودية بسبب أزمة قلبية .

تفاصيل رحلة معتمرة قنا من الرحيل للوفاة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الحاجة، فاطمة أحمد عبدالله، معتمرة قنا أحد أقاربه، وأنها قبل السفر مرت على كل المنازل بنجع أبوليلة بقرية الخطارة، وسلمت على الجميع وصالحت الجميع من أهلها، وكأن قلبها حاسس أنها لن تعود مرة أخرى.

وأشار إلى إنها سافرت مع الليلة الأولى من شهر رمضان 2023، لأداء عمرة شهر رمضان، ومنذ يومين أثناء تواجدها في الحرم المكي، أصيبت بتعب فجأة وذلك بعد الطواف في الكعبة، وتم نقلها إلى الفندق ومنه إلى غرفتها، ولكن التعب كان شديدا، نقلت في وقتها إلى المستشفى ولكن توفيت بداخلها.

وفاة في الأراضي المقدسة

وأضاف أن الله من محبته لهذه السيدة المسنة، توفيت في الأراضي المقدسة، كدليل على حسن الخاتمة.

وتابع بأنها غسلت في أحد مساجد مكة المكرمة، ودفنت في مدافن الشرائع بالقرب من الحرم المكي بناء على توصية ابنها المحامي.

وكان الحزن سيطر على أهالي قرية الخطارة في مركز قنا، لوفاة الحاجة فاطمة التي منحها الله حسن الخاتمة لوفتها أثناء أداء العمرة.