الاتحاد الأوروبي يبدي استياءه من اقتحام المسجد الأقصى المبارك

أبدى الاتحاد الأوروبي استياءه من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بالحفاظ على الوضع القانوني للأماكن المقدسة.

وأوضح الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، أن «الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب مجريات الأحداث في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة».

في سياق آخر، اندلعت، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، لوكالة «وفا»، بأن المواجهات تركزت في منطقة «المطينة» على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.