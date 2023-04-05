مصرع شابين في حادثين متفرقين بالوادي الجديد

لقي شابان مصرعهما في حادثين مختلفين في الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أحدهما حادث مروري، والآخر انفجار ألعاب نارية في جسد الضحية.

حادث مروري

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية على الطريق الذي يربط بين مركزي «الداخلة - بلاط» بالقرب من قرية الشيخ والي، أسفر الحادث عن وفاة محمد عيد أحمد عبدالواحد 36 سنة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب بسبب الألعاب النارية

كما وردت معلومات إلي مدير أمن الوادي الجديد تفيد بمصرع شاب 22 عاماً بمركز الفرافرة بسبب الألعاب النارية «البازوكا»، وهي لعبة عبارة عن ماسورة مجوفة ومعبأ بداخلها كمية من البارود، حيث انفجرت لعبة صواريخ «بازوكا» في جسد الشاب «عمر. ر. ع»، ما تسبب في وفاته، بقرية «أبو منقار» التابعة لمركز الفرافرة، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.