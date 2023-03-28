رؤوس نووية جديدة بكوريا الشمالية مع وصول حاملة طائرات أمريكية.. صور

كشفت كوريا الشمالية عن رؤوس حربية نووية جديدة وأصغر حجما، وتعهدت بإنتاج المزيد من المواد النووية الصالحة للاستخدام في صنع الأسلحة لتعزيز ترسانتها، وذلك تزامنا مع وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في تدريبات عسكرية، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

زيارة الزعيم كيم جونج أون لمعهد الأسلحة النووية

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء صورا للرؤوس الحربية التي أطلق عليها اسم هواسان-31 خلال زيارة الزعيم كيم جونج أون لمعهد الأسلحة النووية حيث تفقد أسلحة نووية تكتيكية جديدة وتكنولوجيا لتركيب الرؤوس الحربية على الصواريخ الباليستية فضلا عن خطط العمليات لشن هجوم نووي مضاد.

تقدم في صناعة الرؤوس الحربية

ويقول الخبراء إن الصور قد تشير إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بحجم الرؤوس الحربية، لتحتفظ بقوتها وتكون في الوقت نفسه صغيرة بما يكفي لتركيبها على صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على إصابة الولايات المتحدة.

وقارن «كون واي. سوه»، الأستاذ الفخري في الهندسة النووية بجامعة سول الوطنية بين الرؤوس الحربية الجديدة وأخرى تعود لعام 2016، وقال «لديها شيء أقوى وبحجم أصغر. هذا أمر مثير للقلق».

إنتاج المزيد من المواد النووية

وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن الزعيم كيم جونج أون أعطى أوامر بإنتاج المزيد من المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة بهدف تعزيز ترسانة البلاد أضعافا مضاعفة وإنتاج أسلحة قوية.

وقال «كيم»، إن عدو القوات النووية لكوريا الشمالية ليس دولة أو جماعة بعينها، وأن سياسة زيادة الترسانة النووية لا تهدف إلا لحماية البلاد والسلام والاستقرار الإقليميين.

وتواصل كوريا الشمالية القيام بأنشطة من شأنها تصعيد التوترات، وأطلقت أمس صواريخ باليستية وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد الأسبوع الماضي ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اللتين تتهمهما بالتدريب على غزوها عبر تدريباتهما العسكرية.

حاملة طائرات أمريكية

في سياق متصل رست مجموعة حاملة طائرات أمريكية بقيادة حاملة الطائرات نيميتز في قاعدة بوسان البحرية في كوريا الجنوبية اليوم، بعد إجراء تدريبات بحرية مشتركة، وهذه هي أول زيارة للحاملة خلال ما يقرب من ست سنوات وتتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس تحالف البلدين.

وقال الأدميرال كيم جي هون من البحرية الكورية الجنوبية إن التدريبات المشتركة تهدف إلى تعزيز الردع الأمريكي الموسع بالنظر للتهديدات المتزايدة من جانب كوريا الشمالية.